Лавров: все проблемы Корейского полуострова в формате США - КНДР не решить

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Решить все проблемы корейского полуострова на двустороннем уровне между США и КНДР вряд ли получится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Безусловно, при всей важности разрешения проблем между США и КНДР, включая и этапы денуклеаризации полуострова и гарантии безопасности, ясно, что в двустороннем формате эти проблемы решиться едва ли смогут в полной мере", — заявил министр.

"Все участники шестисторонних переговоров неизменно исходили из того, что увенчать этот процесс должно создание системы мира, безопасности и стабильности во всей Северо-Восточной Азии", — отметил он в ходе пресс-конференции.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ына, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул.