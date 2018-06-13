Премьер Нидерландов предложил снизить выбросы парниковых газов в два раза

БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в среду предложил снизить на 55% к 2030 году объем выбросов парниковых газов в Евросоюзе в рамках международных обязательств по предотвращению климатических изменений.

"Я предлагаю снизить на 55% к 2030 году выброс парниковых газов", — сказал Рютте, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Выступление транслировалось видео-службой Еврокомиссии.

ЕС ранее обязался снизить на 20% к 2020 году объем выбросов парниковых газов по сравнению с 1990 годом. При этом в Еврокомиссии считают, что в объединенной Европе пока не созданы условия для сокращения выбросов на 40 % к 2030 году.