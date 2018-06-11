Мэй оценила прошедший саммит G7

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Прошедший в Канаде саммит G7 был очень сложным, но его участникам удалось найти общий язык, заявила глава британского правительства Тереза Мэй.

Страны G7 на саммите чуть ли не впервые столкнулись с отсутствием единства по важнейшим экономическим и политическим международным проблемам. Встречу в Ла Мальбе даже окрестили "G6 + Трамп", имея в виду особую позицию США по ряду ключевых вопросов. Президент США Дональд Трамп досрочно покинул встречу и поставил ее итоги под сомнение.

"Саммит был очень сложным, с острыми дискуссиями. Но в результате мы смогли найти общий язык … Британия продолжит следовать взятым на себя обязательствам и выполнять достигнутые договоренности", — сказала Мэй, выступая в понедельник в парламенте.

Она подчеркнула, что итоговое коммюнике удалось согласовать сторонами "благодаря дискуссии лидеров и их команд", а также поблагодарила канадского премьера Джастина Трюдо за организацию саммита.

Мэй вновь выразила разочарование тем, что США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС.

"Эти пошлины необоснованы. Они сделают беднее всех … ЕС ответит на эти шаги", — сказала Мэй.

Лидер оппозиции лейборист Джереми Корбин, отвечая на выступление Мэй, назвал состоявшийся саммит "семерки" провалом, а виновником такого результата – президента США.

"Проблема в том, что он реализует политику "Америка – первая". Попытки (лидеров стран G7) найти контакт с Трампом потерпели провал. Великобритания никогда не должна отдавать ведение политики в руки Соединенным Штатам", — сказал Корбин.

Он также в очередной раз раскритиковал премьера за ее позицию по Brexit, которая наносит ущерб экономике Великобритании.

"Корпорация Jaguar Land Rover переводит производство внедорожника Discovery в Словакию", — добавил Корбин.

В ответ Мэй отметила, что США поддержали Великобританию в позиции по инциденту в Солсбери и также выслали российских дипломатов.

"США поддержали Британию … И очень важно, что две страны могут обсуждать эти вопросы", — сказала Мэй.