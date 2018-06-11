Мэй оценила прошедший саммит G7

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Прошедший в Канаде саммит G7 был очень сложным, но его участникам удалось найти общий язык, заявила глава британского правительства Тереза Мэй.
"Саммит был очень сложным, с острыми дискуссиями. Но в результате мы смогли найти общий язык … Британия продолжит следовать взятым на себя обязательствам и выполнять достигнутые договоренности", — сказала Мэй, выступая в понедельник в парламенте.
Мэй вновь выразила разочарование тем, что США ввели пошлины на сталь и алюминий из ЕС.
"Эти пошлины необоснованы. Они сделают беднее всех … ЕС ответит на эти шаги", — сказала Мэй.
Лидер оппозиции лейборист Джереми Корбин, отвечая на выступление Мэй, назвал состоявшийся саммит "семерки" провалом, а виновником такого результата – президента США.
Он также в очередной раз раскритиковал премьера за ее позицию по Brexit, которая наносит ущерб экономике Великобритании.
"Корпорация Jaguar Land Rover переводит производство внедорожника Discovery в Словакию", — добавил Корбин.
В ответ Мэй отметила, что США поддержали Великобританию в позиции по инциденту в Солсбери и также выслали российских дипломатов.
"США поддержали Британию … И очень важно, что две страны могут обсуждать эти вопросы", — сказала Мэй.