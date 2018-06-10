Путин призвал прекратить "творческую болтовню" вокруг дела Скрипалей

ЦИНДАО, 10 июн — РИА Новости. Ничего нового по делу Скрипалей на саммите G7 сказано не было, надо прекратить эту творческую болтовню и перейти к реальному сотрудничеству, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается дестабилизирующих действий, то также как в отношении некоторых других событий, в частности — все проявили солидарность с Лондоном по поводу известного события в Солсбери. Ничего конкретного опять сказано не было, все говорится о том, что с большой степенью вероятности это событие произошло. Солидарность в этой связи возникает на какой-то очень зыбкой почве. Мне кажется надо прекратить всю эту болтовню, творческую, и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай.

Таким образом российских президент прокомментировал вопрос журналиста о коммюнике саммита G7, в котором лидеры "семёрки" призвали РФ "прекратить дестабилизирующее поведение". "Группа семи" также поддержала Великобританию в том, что за отравлением в Солсбери, по их мнению, стоит Москва.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.