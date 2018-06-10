На Украине в ночном клубе взорвалась граната

КИЕВ, 10 июн – РИА Новости. Взрыв гранаты произошел в ночном клубе "Луна" в городе Сумы на Украине, пострадали семь человек, сообщила в воскресенье пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Эльвира Багинова.

"В 6.00 (совпадает с мск) поступило сообщение о том, что произошел взрыв в ночном клубе "Луна"… Неизвестный подорвал, по предварительным данным, гранату на лестнице ночного клуба. Мужчину, которого подозревают в совершении данного преступления, задержали сразу там же. Сейчас он доставлен в Сумское отделение полиции, дает объяснения", — сказала Багинова в эфире телеканала "112 Украина".

Она также сообщила, что в результате взрыва пострадали семь человек, их госпитализировали. На месте работает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.