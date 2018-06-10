Трамп анонсировал визит премьера Италии в Белый дом

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер Италии Джузеппе Конте в скором времени приедет на встречу в Белом доме, сообщается в микроблоге президента в Twitter.

"Только что встретился с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, очень классный парень. Он будет встречен в Вашингтоне, в Белом доме в скором времени", — заявил Трамп.

Президент Италии Серджо Маттарелла ранее нашел выход из политического кризиса. На 88-й день после парламентских выборов завершилось формирование правительства во главе с юристом Джузеппе Конте — кандидатом от общественно-политического "Движения 5 звезд" и партии "Лига".

Новое правительство Италии во главе с Конте в начале июня принесло присягу на верность республике в Квиринальском дворце в присутствии Маттареллы.