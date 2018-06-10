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Макрон назвал условие для возвращения России в "Большую восьмерку"

Сюжет:
Саммит G7 в Канаде (84)
00:3310.06.2018
(обновлено: 01:14 10.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фотоПрезидент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 10 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция хотела бы, чтобы Россия вернулась в G8, но это возможно только при соблюдении минских соглашений, заявил президент Эммануэль Макрон на брифинге по итогам пребывания на саммите "большой семерки" в Канаде.

Логотип саммита G7 в Квебеке, Канада
© AFP 2018 / Ludovic Marin
В МИД объяснили, почему России предложили присоединиться к G7
"Все просто. Мы были в G8 до начала 2014 года. И было общее решение вернуться к формату "семерки", не иметь больше за столом Россию. Потому что она вторглась в Украину и были заключены минские соглашения, которые должны соблюдаться", — сказал Макрон.

Он задался вопросом о том, что "раз эти соглашения не выполняются, то будет ли последовательным решением снова расширяться в сторону России".

Также Макрон заявил, что верит в отношения с Россией. Напомнив о своем визите в Санкт-Петербург, он заявил, что хочет работать с Владимиром Путиным "без наивности и попустительства".

Французский лидер назвал Россию могущественной европейской державой. "Я думаю, что по вопросам экономики, политики, безопасности … — мы можем работать вместе и получить результат", — отметил президент.

По словам Макрона, он хотел бы, чтобы следующий саммит в Биаррице летом 2019 года прошел при участии России в формате G8, но для этого нужно продвинуться по минским соглашениям и выполнить условия, выдвинутые G7.

Нужно ли России возвращение в "Большую восьмерку"?
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  • 30.2%

    Только на условиях Москвы

  • 66.3%

    Нет, формат "Восьмерки" неактуален
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В свою очередь, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что для возвращения России в "большую восьмерку" она должна изменить свое поведение.

"Россия перестала входить в G8, G8 превратилась в G7 из-за незаконной аннексии Россией Крыма. И если будет какой-то разговор о будущем РФ в связи с данной группой, то Россия должна изменить свой путь, действия, в которых она участвует", — сказала она.

Со своей стороны, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что возвращение России в "большую восьмерку" — это не то, в чем "мы сейчас заинтересованы".

"Прекратить дестабилизирующее поведение"

В итоговом коммюнике саммита группы говорится, что лидеры "большой семерки" призвали Россию "прекратить дестабилизирующее поведение", под которым они понимают "подрывание демократических систем и поддержку сирийского режима". Главы государств заявили о готовности "принять дополнительные ограничительные меры" против Москвы.

Подготовка к открытию саммита G7 в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мнение: страны "Большой семерки" ощущают отсутствие России
"Группа семи" также поддержала Великобританию в том, что за отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, по их мнению, стоит Москва.

"Семерка" пригрозила России новыми ответными мерами. Вместе с тем, лидеры договорились продолжать взаимодействие с Москвой в решении региональных кризисов и глобальных вызовов, когда "это в наших интересах".

Заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку" после исключения в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 выступили против этого. С поддержкой предложения Трампа выступил только новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Логотип саммита G7 на здании пресс-центра в Квебеке, Канада. 7 июня 2018
© REUTERS / Yves Herman
Эксперт: Запад хочет вернуть Россию в G8 для "восстановления баланса"
Комментируя это заявление, глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия никогда не просилась назад в "Большую восьмерку". По его словам, удается "прекрасно работать" в других форматах, таких, как ШОС, БРИКС, G20.

Санкции против России

Отношения России, Евросоюза и США ухудшились из-за политического кризиса на Украине. Запад после возвращения Крыма в 2014 году обвинил Москву в нарушении норм международного права и ввел против нее ограничительные меры.

Cаммит G7 официально открылся в сицилийском городе Таормине. Италия, 26 мая 2017
© AP Photo / Evan Vucci
В Германии захотели вернуть РФ в G8, но она туда не торопится
Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. В Москве не раз подчеркивали, что разговаривать на языке санкций контрпродуктивно. В то же время власти указывали, что Россия не выступает стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Большая семерка"

Россия присоединилась к G7 в 1998 году, однако после возвращения Крыма в состав страны члены клуба отказались приехать на саммит "Большой восьмерки" в Сочи. Лидеры стран-участниц заявили, что не желают заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.

Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

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