В Бухаресте более 20 участникам митинга понадобилась помощь врачей

КИШИНЕВ, 9 июн — РИА Новости. Социально-демократическая партия Румынии проводит в субботу в Бухаресте митинг против "давления", 22 участникам понадобилась помощь медиков, четверо — госпитализированы, сообщает агентство Mediafax.

"Двадцати двум участникам митинга Социал-демократической партии понадобилась помощь врачей, четверо из них были госпитализированы. У людей были гипертония, обмороки, у одного приступ астмы, а также помощь понадобилась подростку, который упал и повредил колено", — рассказал агентству координатор SMURD (скорая медицинская помощь. — Прим. ред.) в Бухаресте Богдан Оприца.

По разным данным, на митинге присутствуют от 400 до 600 тысяч человек. Организаторы не призывают к чьей-то отставке или радикальным действиям, они требуют перемен и согласованности решений с мнением народа.

Лидер партии Ливиу Драгня ранее говорил, что это митинг "против давления, которое давно ощущается в Румынии, митинг против того, что демократия и принципы правового государства в стране оказались под вопросом". Он намекнул, что давление оказывают "силовые структуры".

Участников митинга просили надеть белую одежду либо национальные костюмы, взять с собой фонарики, напечатанный текст гимна Румынии, флуеры (народный духовой музыкальный инструмент. — Прим. ред.) и флажки с румынским триколором.

Премьер Румынии Виорика Данчилэ тоже участвует в митинге, она отмечает, что протест — это не акция в поддержку правительства.