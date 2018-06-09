МИД осудил преступления австралийских военных в Афганистане

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел России осудило преступления австралийских военных в Афганистане, призвало власти Австралии и Афганистана провести расследование и привлечь виновных.

МИД обратил внимание на доклад командования вооруженных сил Австралии, в котором, как отмечает ведомство, констатируется систематическое, несанкционированное и безосновательное применение оружия, в том числе против мирных граждан, австралийскими военными в Афганистане.

"Осуждаем подобные действия австралийских военных. Призываем власти Австралии и Афганистана провести независимое и беспристрастное расследование обстоятельств совершенных преступлений и привлечь виновных к ответственности", — сообщает ведомство.

Ранее газета Sydney Morning Herald со ссылкой на доклад властей сообщила, что солдаты из спецподразделений австралийской армии, предположительно, совершали военные преступления во время пребывания в Афганистане. Еще в 2017 году ABC News сообщал, что силы специального назначения ВС Австралии стали объектом расследования, связанного с предполагаемыми убийствами мирных жителей с 2009 по 2013 годы.