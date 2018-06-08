Генштабы России и США продолжат контакты для предотвращения конфликтов

ВАШИНГТОН, 8 июн — РИА Новости. Начальники генеральных штабов РФ и США намерены продолжать контакты для предотвращения конфликтов между военными двух стран, заявили в Пентагоне.

В пятницу начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США генерал Джозеф Данфорд обсудили в Хельсинки вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в Сирии.

"Военные руководители двух стран обсудили предотвращение конфликтных ситуаций в ходе операций коалиции (во главе с США) и Россией в Сирии, а также обменялись мнениями о состоянии российско-американских военных отношений и нынешней международной ситуации в области безопасности в Европе и других ключевых регионах", — говорится в сообщении ОКНШ.

"Американские и российские военные предпринимают усилия по повышению оперативной безопасности и стратегической стабильности. Оба лидера признают важность поддержания регулярного общения, чтобы избежать просчетов и содействовать прозрачности и предотвращении конфликтов в тех областях, где наши военные действуют в непосредственной близости", — отмечается в сообщении.