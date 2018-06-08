Литва призвала НАТО создать еще один штаб у восточных границ

Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве. Архивное фото

Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве. Архивное фото

ВИЛЬНЮС, 8 июн – РИА Новости. Литва призвала Североатлантический альянс ускорить принятие решения о создании еще одного штаба у восточных границ НАТО. С таким предложением выступил министр обороны республики Раймундас Кароблис, сообщает Sputnik Литва.

По мнению главы оборонного ведомства, новый штаб сухопутных войск позволит обеспечить более высокую эффективность коллективной обороны НАТО в странах Балтии и Польше.

Министры обороны стран НАТО на встрече в Брюсселе приняли решение о создании новой штаб-квартиры в США и в Европе, а также поддержали усиление сил реагирования альянса.

"Адаптированная структура командования НАТО и решение повысить готовность сил обеспечат быстрое и слаженное передвижение военных через Атлантику на случай конфликта или кризиса в Европе, а также позволят силам быть готовыми к незамедлительной реакции", — заявил во время своего выступления Кароблис, подчеркнув, что Литва "из-за своего географического положения сильнее ощущает угрозу".

Окончательные решения по этим вопросам будут приняты на саммите НАТО, который пройдет в июле.

В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не собирается наращивать военное присутствие в Балтийском регионе, однако планирует увеличить уровень реагирования сил.

В Москве не раз подчеркивали, что блок наращивает военную мощь "на восточном фланге против несуществующей угрозы".