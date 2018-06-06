Сын Младича сообщил, что срок подачи апелляции продлили до августа

БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) продлила срок подготовки и подачи апелляции на приговор бывшему командующему армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу, сообщил РИА Новости его сын – Дарко Младич.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.

В марте защита генерала подала МОМУТ уведомление об апелляции, в котором потребовала освобождения осужденного или нового судебного разбирательства.

"Мы на прошлой неделе получили от МОМУТ продолжение срока подготовки полной апелляционной жалобы на два месяца. Это значит, что текст должен быть написан и подан до начала августа, пятого или шестого числа. Но мы просили больше, ведь чтобы составить полноценную жалобу в такой срок, нам придется как-то приспосабливаться", — заявил Младич-младший агентству.

"С другой стороны, они ограничили объем апелляционной жалобы на 75 тысяч слов, это около 300 страниц. Это также разновидность обструкции, так как вердикт содержит свыше 2,5 тысячи страниц, а они нас ограничивают до 300. Мы потеряем последние две-три недели подготовки жалобы на сокращение текста", — отметил сын генерала.

По мнению Младича-младшего, рассмотрение апелляции займет у МОМУТ еще около полутора лет с момента подачи. При этом здоровье его отца продолжает ухудшаться, близкие обеспокоены усилившейся в последнее время аритмией у экс-командующего армии боснийских сербов.

Семья генерала опасается за здоровье и жизнь Младича, перенесшего два инсульта и инфаркт, и настаивает на необходимости лечения вне Гаагского трибунала в Сербии. Сын подсудимого Дарко Младич сообщал РИА Новости, что на предоставленных МТБЮ снимках головного мозга генерала, сделанных в марте 2017 года, заметны следы новых микроинсультов и что состояние его отца в последнее время резко ухудшается.

Защита генерала, неудовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.