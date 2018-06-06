Судан аннулировал военные соглашения с КНДР

КАИР, 6 июн — РИА Новости. Судан аннулировал двусторонние военные соглашения и прекратил всякие отношения в оборонной сфере с Северной Корей, сообщило в среду египетское издание "Аль-яум ас-Сабиа" со ссылкой на суданский МИД.

Кроме того, власти этой африканской страны создали специальную комиссию, которая будет следить за соблюдением санкций, введенных Совбезом ООН против КНДР.

По данным арабских СМИ, Судан и КНДР действительно связывали несколько соглашений в оборонной сфере. Пойти на разрыв этих договоренностей Хартум мог в связи с улучшением отношений с США, которые в конце прошлого года отменили антисуданские санкции.