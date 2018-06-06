В Гватемале нашли еще шесть тел погибших при извержении вулкана, пишут СМИ

МЕХИКО, 6 июн – РИА Новости. Гватемальские пожарные в среду обнаружили еще шесть тел людей, погибших в результате извержения вулкана Фуэго, сообщает портал Prensa Libre.

Таким образом, с учетом еще одной скончавшейся в больнице от полученных ожогов женщины общее число жертв трагедии достигло 82. Ранее сообщалось о 75 погибших, тела которых были доставлены в морги.

Ранее глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс также сообщил, что пропавшими без вести числятся 192 человека.