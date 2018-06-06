Юнкер прокомментировал слова вице-канцлера Австрии о санкциях против России

БРЮССЕЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер считает, что слова вице-канцлера Австрии, призвавшего ранее ЕС пересмотреть свою позицию в отношении России и отменить санкции, были, возможно, представлены не совсем точно.

Ранее вице-канцлер Австрии и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе заявил в интервью австрийской газете Österreich, что "настало время прекратить эти мучительные санкции и нормализовать политические и экономические отношения с Россией".

"Сегодня втроем, вместе с канцлером и вице-канцлером, мы обсуждали общие вопросы и детальные вопросы, и у меня впечатление, что некоторые высказывания вице-канцлера были, возможно, представлены не очень точным образом. Если честно, у меня осталось очень хорошее впечатление от этого правительства", — заявил в среду Юнкер после переговоров с канцлером Австрии и членами его кабинета в Брюсселе.

Он также выразил мнение, что австрийское правительство, которое начнет председательствовать в ЕС с июля, разделяет проевропейские позиции.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, со своей стороны, отметил на пресс-конференции, что страна вступает в председательство в ЕС в сложные времена, в том числе на фоне все большей напряженности между Югом и Севером, Востоком и Западом, и "Австрия хочет внести свой вклад для снижения этой напряженности", а также "внести больше командного духа внутри ЕС".