В Британии представили законопроект по усилению контроля за приезжающими

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Законопроект, позволяющий сотрудникам британской пограничной службы ограничивать пропуск в страну лиц, подозреваемых в терроризме, шпионаже или враждебной в отношении Великобритании деятельности, представлен в среду в парламенте. Власти страны называют законопроект "ответом" на отравление в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Документ, получивший название Counter-Terrorism and Border Security Bill (Акт о противодействии терроризму и пограничной безопасности), разработан МВД по просьбе главы правительства Терезы Мэй. Премьер, выступая 14 марта с заявлением о ЧП в Солсбери, заявила, что в качестве ответа "тем, кто несет ответственность за попытку убийства" Скрипаля правительство разработало предложения по защите страны от враждебной деятельности других государств. Именно проверки в пунктах прибытия, по мнению Мэй, должны стать одной из главных мер в новом законопроекте.

"Британия сталкивается с серьезной угрозой от враждебных государств, желающих подорвать нашу национальную безопасность самым широким спектром способов, включая шпионаж и, что показало нападение в Солсбери, насилие против отдельных лиц. Возможность останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать лиц для выяснения, были ли они причастны к враждебной деятельности, является главным усовершенствованием, позволяющим Британии бороться с такой угрозой", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Под враждебной деятельностью в законопроекте подразумевается "проведение, подготовка или подстрекательство к враждебному действию, которое было или могло быть произведено государством, от имени или в интересах любого государства, кроме Великобритании". "Враждебными действиями" авторы документа называют те, которые угрожают национальной безопасности и экономическому процветанию страны, а также серьезные преступления. Такие действия обязательно должны иметь связь с иностранным государством, уточняется в законопроекте.

"Это необходимый и пропорциональный ответ на угрозу. Конечно, будут ужесточаться меры и надзор за тем, чтобы эти нормы надлежащим образом использовались… Мы исходим из того, что с большой долей вероятности нападение в Солсбери совершило российское государство. Это продемонстрировало, что правоохранительным органам необходимы дополнительные полномочия по расследованию, а также определению и противодействию тем, кто действует против наших интересов", — говорится в заявлении главы МВД страны Саджида Джавида.

Значительное внимание в законопроекте уделено противодействию терроризму. В частности, предлагается внести в действующее законодательство изменения, которые позволили бы эффективнее бороться с таким видом угроз в "цифровую эру" и противостоять современным способам и формам радикализации граждан. Авторы законопроекта предлагают также наделить полицию и прокурорскую службу полномочиями для пресечения террористической деятельности на ранних стадиях расследования.

Также в законопроекте содержатся положения по актуализации наказаний за терроризм. Срок заключения за пропаганду терроризма предлагается увеличить для отдельных случаев до 15 лет. Предлагается ужесточить ответственность и за трансляцию и публикацию в интернете экстремистских материалов. Преступления, связанные с террористической деятельностью предлагается квалифицировать по более суровой категории, а тех, кто был замешан в террористической деятельности и отбыл наказание, продолжать отслеживать силами полиции.

"Законопроект обеспечивает полиции, службам безопасности, прокуратуре и юридической системе необходимые им полномочия для борьбы с угрозой, которую для Британии представляют терроризм и враждебная деятельность", — отмечает в пояснительных документах к законопроекту замглавы МВД Бен Уоллес.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Примечательно, что в заявлениях Скотланд-Ярда ни разу ни слова не говорилось о России. Более того, полиция указывает, что ведет дело по многим линиям, и не может их обсуждать.