В Британии представили законопроект по усилению контроля за приезжающими

ЛОНДОН, 6 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Законопроект, позволяющий сотрудникам британской пограничной службы ограничивать пропуск в страну лиц, подозреваемых в терроризме, шпионаже или враждебной в отношении Великобритании деятельности, представлен в среду в парламенте. Власти страны называют законопроект "ответом" на отравление в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Британия сталкивается с серьезной угрозой от враждебных государств, желающих подорвать нашу национальную безопасность самым широким спектром способов, включая шпионаж и, что показало нападение в Солсбери, насилие против отдельных лиц. Возможность останавливать, допрашивать, обыскивать и задерживать лиц для выяснения, были ли они причастны к враждебной деятельности, является главным усовершенствованием, позволяющим Британии бороться с такой угрозой", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Под враждебной деятельностью в законопроекте подразумевается "проведение, подготовка или подстрекательство к враждебному действию, которое было или могло быть произведено государством, от имени или в интересах любого государства, кроме Великобритании". "Враждебными действиями" авторы документа называют те, которые угрожают национальной безопасности и экономическому процветанию страны, а также серьезные преступления. Такие действия обязательно должны иметь связь с иностранным государством, уточняется в законопроекте.
Также в законопроекте содержатся положения по актуализации наказаний за терроризм. Срок заключения за пропаганду терроризма предлагается увеличить для отдельных случаев до 15 лет. Предлагается ужесточить ответственность и за трансляцию и публикацию в интернете экстремистских материалов. Преступления, связанные с террористической деятельностью предлагается квалифицировать по более суровой категории, а тех, кто был замешан в террористической деятельности и отбыл наказание, продолжать отслеживать силами полиции.
Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Примечательно, что в заявлениях Скотланд-Ярда ни разу ни слова не говорилось о России. Более того, полиция указывает, что ведет дело по многим линиям, и не может их обсуждать.