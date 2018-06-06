В Венгрии потерпел крушение самолет с электродвигателем Siemens

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Опытный образец самолёта с электродвигателем Siemens потерпел крушение в Венгрии, находившиеся на борту пилот и механик погибли, сообщил в среду таблоид Bild со ссылкой на представителя компании Siemens.

По информации издания, инцидент с двухместным самолетом производителя Magnus Aircraft произошел еще 31 мая на небольшом аэродроме близ Будапешта. Обстоятельства крушения неизвестны. Венгерская авиационная администрация и полиция ведут расследование. Siemens поддерживает контакт со следствием.

"Наши мысли с семьями погибших", — заявил представитель компании.

Отмечается, что помимо потерпевшего крушение самолета существуют еще три экземпляра тестовой модели Magnus eFusion. В целях предосторожности они не должны подниматься в воздух, пока причина крушения не будет установлена.