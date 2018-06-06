В Ливане прокомментировали перенос посольства США в Иерусалим

БЕЙРУТ, 6 июн — РИА Новости. Перенос американского посольства в Иерусалим отдаляет перспективы урегулирования в регионе, раньше разногласия были на земле, а теперь — на небесах, заявил в интервью РИА Новости спикер парламента Ливана Набих Берри.

"Конечно. Переговоры не могут быть успешными без Иерусалима. Раньше разногласия по Иерусалиму были на земле, но теперь они стали в небесах", — сказал Берри, отвечая на вопрос, отдаляет ли такой шаг возможность урегулирования.

Первой страной, перенесшей посольство из Тель-Авива в Иерусалим, стали США. Это решение вызвало критику и осуждение ряда стран и партнёров Вашингтона. Церемония открытия дипмиссии состоялась в середине мая и сопровождалась небольшой стычкой противников такого шага с арабской и иудейской сторон с полицией. Открытие посольства совпало и с пиком эскалации насилия в секторе Газа

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.

Основополагающий для ближневосточного урегулирования документ, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций". Другой документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима, включая районы, занятые в 1967 году, и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.

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