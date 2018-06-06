КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной раде уволить главу Министерства финансов Александра Данилюка. Об этом говорится на его странице в Facebook.

Премьер объяснил свое решение конфликтом, который Данилюк спровоцировал на заседании правительства. По его словам, глава Минфина также распространял искаженную информацию среди международных партнеров Киева накануне важных для Украины переговоров с ЕС.

"В условиях тех вызовов, которые перед нами стоят, вопрос смены главы Министерства финансов нужно решить безотлагательно", — подчеркнул Гройсман.

В конце мая на заседании правительства глава Минфина потребовал назначить его советника Яну Бугримову на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. Гройсман отказался, после чего Данилюк покинул заседание.

Глава Минфина также написал письмо послам "Большой семерки", в котором заявил, что имеет право формировать команду без согласования с премьером и президентом.