Лавров призвал ОБСЕ оценить ситуацию в Приднестровье

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини заявил о прогрессе на последних переговорах по приднестровскому урегулированию и хотел бы услышать оценку от ОБСЕ.
"Конечно, я рад, что у меня есть возможность затронуть вопрос приднестровского урегулирования, который теперь находится в вашей компетенции", — сказал Лавров на встрече с дипломатом в среду.
"Я знаю, что прошла встреча в формате "5+2" и она не была безрезультатной. Был достигнут небольшой прогресс, но по очень важным вопросам. Нам было бы очень интересно услышать вашу оценку", — заявил министр.
В переговорах участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в формате "5+2" прошел в Вене в конце ноября 2017 года.