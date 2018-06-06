Лавров призвал ОБСЕ оценить ситуацию в Приднестровье

Сергей Лавров и спецпредставитель председателя ОБСЕ Франко Фраттини во время встречи в Москве. 6 июня 2018

Сергей Лавров и спецпредставитель председателя ОБСЕ Франко Фраттини во время встречи в Москве. 6 июня 2018

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ по Приднестровью Франко Фраттини заявил о прогрессе на последних переговорах по приднестровскому урегулированию и хотел бы услышать оценку от ОБСЕ.

Министр отметил, что он регулярно встречался с Фраттини в Риме, в Брюсселе, когда он занимал другие должности, а теперь в Вене.

"Конечно, я рад, что у меня есть возможность затронуть вопрос приднестровского урегулирования, который теперь находится в вашей компетенции", — сказал Лавров на встрече с дипломатом в среду.

"Я знаю, что прошла встреча в формате "5+2" и она не была безрезультатной. Был достигнут небольшой прогресс, но по очень важным вопросам. Нам было бы очень интересно услышать вашу оценку", — заявил министр.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

В переговорах участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в формате "5+2" прошел в Вене в конце ноября 2017 года.