Глава МИД Венесуэлы назвал слова Помпео жестом отчаяния

Николас Мадуро и Диего Марадона (слева) на предвыборном митинге в Каракасе, Венесуэла. 17 мая 2018

Николас Мадуро и Диего Марадона (слева) на предвыборном митинге в Каракасе, Венесуэла. 17 мая 2018

МЕХИКО, 4 июн – РИА Новости. Глава МД Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал жестом отчаяния заявления госсекретаря США Майка Помпео о необходимости исключить страну из Организации американских государств (ОАГ).

Ранее Помпео призвал к приостановке членства Венесуэлы в ОАГ и дополнительному давлению со стороны стран организации на режим Николаса Мадуро, включая санкции и дальнейшую дипломатическую изоляцию.

"Как они нас исключат и приостановят членство там, где нас уже нет? Это странный ход, немного ироничный, это как жест отчаяния", — заявил Арреаса в ходе своего выступления на генеральной ассамблее ОАГ в Вашингтоне.

Еще в апреле 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро запустил процесс выхода Венесуэлы из организации. Сам Мадуро потребовал немедленного выхода своей страны из ОАГ, хотя данная процедура занимает два года.

Как сообщает канал NTN24, во время выступления венесуэльского министра его колумбийская коллега Мария Анхела Ольгин демонстративно покинула зал заседаний.