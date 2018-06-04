Помпео призвал страны ОАГ к давлению на Венесуэлу через санкции

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал членов Организации американских государств (ОАГ) к дальнейшему давлению на Венесуэлу через санкции и дипломатическую изоляцию.

"В дополнение к приостановке членства (Венесуэлы в ОАГ — ред.) я призываю страны-члены оказывать дополнительное давление на режим Мадуро, включая санкции и дальнейшую дипломатическую изоляцию, пока они не предпримут необходимые действия, чтобы вернуть настоящую демократию и предоставить людям крайне востребованный доступ к международной гуманитарной помощи", — заявил он в понедельник на заседании Генеральной ассамблеи ОАГ.

Ранее в начале мая вице-президент США Майк Пенс призвал ОАГ приостановить членство Венесуэлы в организации. Буквально на следующий день правительство Венесуэлы подтвердило свое решение о выходе из ее состава.

Впоследствии ОАГ не признала итоги выборов президента, прошедших в Венесуэле 20 мая.

По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах президента и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.

Ранее многие страны мира заявили о непризнании итогов выборов в Венесуэле. Это сделали государства "Группы Лимы", объявившие о ряде мер в отношении Каракаса. Так, правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии договорились "о снижении уровня дипотношений" с Венесуэлой, для чего из Каракаса для консультаций будут вызваны послы этих стран, а послам Венесуэлы будет заявлен протест.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.