ВСУ четыре раза в понедельник нарушили перемирие, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник четыре раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В сообщении уточняется, что при обстрелах украинские силовики применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
"Разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — сообщает представительство ЛНР в СЦКК.