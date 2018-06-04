ВСУ четыре раза в понедельник нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (42)

ЛУГАНСК, 4 июн — РИА Новости. Украинские силовики в понедельник четыре раза открывали огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"За день, 4 июня, дежурной сменой ЛНР в СЦКК по данным Народной милиции ЛНР зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины", — говорится в сообщении представительства ЛНР в Telegram-канале.

В сообщении уточняется, что при обстрелах украинские силовики применяли минометы калибром 120 и 82 миллиметра, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Разрушений, жертв и пострадавших среди мирного населения не зафиксировано", — сообщает представительство ЛНР в СЦКК.