Глава МИД Турции назвал успешными свои переговоры с госсекретарем США

АНКАРА, 4 июн — РИА Новости, Алёна Палажченко. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал успешными переговоры с госсекретарем США Майком Помпео в понедельник.

Ранее сообщалось, что Чавушоглу и Помпео обсудили на переговорах в Вашингтоне дорожную карту по сирийскому Манбиджу.

"Встреча прошла успешно. Я ожидаю, что после нее последуют конкретные результаты по силам самообороны курдов (YPG) в Сирии", — цитирует Чавушоглу телеканал NTV.

Отношения между Турцией и США находятся в кризисе из-за поддержки, оказываемой США YPG, которых Анкара считает террористической группировкой, связанной с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Вашингтон объясняет свои действия борьбой с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Ранее Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе YPG из Манбиджа после того, как курдские формирования освободили город от ИГ в июне 2016 года.

Как заявил ранее Чавушоглу, Анкара ожидает согласования с Вашингтоном дорожной карты по Манбиджу 4 июня в ходе его встречи в США с Помпео.