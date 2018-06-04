Представитель ОБСЕ направил письмо Лаврову с призывом освободить Сенцова

ВЕНА, 4 июн – РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир направил письмо главе МИД РФ Сергею Лаврову с призывом к Москве освободить украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного за организацию терактов в Крыму и отбывающего наказание в колонии.

Согласно сообщению пресс-службы организации, Дезир направлял письмо главе МИД РФ на прошлой неделе, в нем он призвал пересмотреть дело режиссера.

"Я призываю российских властей пересмотреть дело Сенцова и освободить его немедленно. Его продолжающееся заключение неоправданно и отрицательно влияет в Крыму на тех, у кого есть право свободно выражать свои взгляды и мнение. Его голос не должен заглушаться, каким бы критическим он ни был", — написал Дезир в письме Лаврову.

"В особенности я обеспокоен ухудшением его здоровья и морального состояния после того, как он начал голодовку", — отметил Дезир.

Ранее в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу РИА Новости сообщили, что состояние здоровья объявившего голодовку Сенцова не вызывает опасений, он продолжает получать поддерживающую терапию.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

В декабре 2016 года в ходе совместного заседания совета при президенте РФ по культуре и искусству и совета при президенте по русскому языку режиссер Александр Сокуров попросил Владимира Путина освободить из-под стражи Сенцова. Глава государства отметил, что Сенцов был осужден не за творчество, а за то, что посвятил себя террористической деятельности, решение суда по его делу вынесено и для его освобождения нужно, чтобы "созрели" определённые условия.