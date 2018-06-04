Во Владивостоке открылся центр по изучению проблем биобезопасности в АТР

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Международный научно-исследовательский центр по изучению проблем биологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе открылся во Владивостоке, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Согласно сообщению, центр станет инструментом реализации программ по содействию странам региона в области профилактики и борьбы с инфекционными болезнями. Его первый образовательный курс уже прошли специалисты из Вьетнама.
Отмечается, что центр оснащен современным лабораторным оборудованием, что позволит проводить обучение и повышение квалификации медработников, эпидемиологов, вирусологов, бактериологов и других специалистов из стран Юго-Восточной Азии для работы с инновационными российскими диагностическими тест-системами.
Центр также займётся разработкой инновационных медицинских технологий и технологий, способствующих повышению качества жизни.