Лукашенко заявил о нагнетании силового противостояния у белорусских границ

МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация в современном мире по-прежнему тревожная и непредсказуемая, нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей республики.

"Сегодня в мире по-прежнему тревожно и непредсказуемо, военное противоборство происходит практически на всех континентах. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у рубежей Беларуси", — цитирует в субботу президента его пресс-служба.

По словам Лукашенко, непростая международная обстановка и опасность террористических актов заставляют "непрерывно поддерживать высокий уровень боевой готовности пограничных органов". "Важно, что сегодня белорусские пограничники фактически стоят на страже не только национальных интересов своей страны, но и региональной, а также международной безопасности", — считает глава государства.

Он обратил внимание, что, находясь на ключевых транзитных путях, соединяющих Север и Юг, Европу и Азию, Белоруссия "является надежным партнером многих государств в предупреждении и пресечении трансграничной преступности, нелегального бизнеса и других негативных процессов".

Лукашенко отметил, что военнослужащим республики удалось значительно снизить наплыв нелегальных мигрантов в страны Евросоюза. "Систематически на границе выявляются лица, находящиеся в международном розыске. Совместно с другими правоохранительными органами регулярно вскрываются каналы наркотрафика", — констатировал президент.

Он также добавил, что для повышения боеспособности и мобильности погранвойска страны оснащаются новейшими образцами техники и вооружения.