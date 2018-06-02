СМИ сообщили о возможном возобновлении поисков подлодки "Сан-Хуан"

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство Аргентины предварительно выбрало испанскую компанию Igeotest Geosciences для продолжения поиска военной подлодки "Сан-Хуан", пропавшей в ноябре прошлого года, сообщает издание Clarin.

"Мы завершили процесс присуждения контракта", — заявил изданию министр обороны страны Оскар Агуад. "Теперь у компаний, которые представляли свои предложения, есть пять дней, чтобы выдвинуть возражения. Как только этот период закончится, мы подпишем контракт, чтобы как можно скорее начать искать подлодку", — добавил он.

По данным издания, компания Igeotest Geosciences будет искать подлодку с помощью беспилотного подводного аппарата, в то время как Национальный совет научно-технических исследований (CONICET) предоставит судно для перевозки аппарата. Бюджет работ составит 3,7 миллиона долларов.

Помимо Igeotest Geosciences в конкурсе участвовали еще восемь компаний. Если контракт все же достанется Igeotest Geosciences, поиски субмарины начнутся во второй половине июля, когда компания сможет предоставить подводный аппарат, а CONICET — судно для его перевозки. Некоторые члены семей экипажа пропавшей подлодки выступили с критикой задержки возобновления поисков "Сан-Хуана".

В заявлении на сайте с гостендерами отмечается, что компания Igeotest Geosciences "отвечает техническим требованиям, соблюдает указанную документацию… и предлагает подходящую цену".

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

В поисках субмарины участвовали ВМС Аргентины и иностранные корабли, в том числе судно ВМФ России "Янтарь", которое прекратило поиски только в апреле 2018 года. Установить местонахождение "Сан-Хуана" пока так и не удалось.