Правительство Армении намерено развивать союзнические отношения с Россией

ЕРЕВАН, 1 июн – РИА Новости. Новое правительство Армении включило в свою программу, обнародованную на сайте кабмина, пункт, касающийся необходимости развития стратегических и союзнических отношений с Россией.

Программа кабинета Никола Пашиняна будет представлена на внеочередном заседании парламента 7 июня.

"Во внешнеполитической сфере правительство приложит усилия… для развития стратегических, союзнических отношений с РФ, считая эту цель одной из главных приоритетов. Армяно-российские отношения должны основываться на дружбе, равноправии, готовности совместно решать вопросы", — говорится в документе.

Отмечается, что правительство рассматривает военное сотрудничество с Россией в качестве важного элемента системы обеспечения безопасности Армении. Членство страны в ЕАЭС и ОДКБ, согласно документу, должно быть более эффективным.

Кроме того, правительство обещает дать импульс дружественному партнерству с США, работать над реализацией соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС и либерализацией визового режима с государствами Евросоюза. А с Ираном и Грузией будут выстраиваться присущие соседним странам особые отношения, максимально свободные от геополитических влияний.