Израиль готов расширить сотрудничество с Арменией, заявил Нетаньяху

ЕРЕВАН, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности своей страны расширить сотрудничество с Арменией, сообщила пресс-служба правительства закавказской республики.
Нетаньяху рассчитывает на взаимодействие с правительством Пашиняна для укрепления двустороннего партнерства. "Солидарность между нашими странами основывается на одинаковом историческом опыте двух народов и многовековом армянском присутствии на Святой Земле, в частности в Иерусалиме", — говорится в послании
В Старом городе Иерусалима есть отдельный Армянский квартал. Основанный в VII веке Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви независим от других христианских учреждений и наравне с греческой и латинской патриархиями обладает правом собственности на часть основных святынь Святой Земли, в том числе в храме Рождества в Вифлееме и в храме Воскресения в Иерусалиме.
Иерусалимский патриархат — автономный патриархат Армянской апостольской церкви, признающий духовный авторитет католикоса всех армян. Резиденция патриарха находится в Армянском квартале Старого города.