Израиль готов расширить сотрудничество с Арменией, заявил Нетаньяху

ЕРЕВАН, 1 июн — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности своей страны расширить сотрудничество с Арменией, сообщила пресс-служба правительства закавказской республики.

"Израиль готов расширить сотрудничество с Арменией во многих важных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, энергетике, управлении водными ресурсами, развитии инфраструктуры", — говорится в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю его избрания, размещенном на сайте кабмина в пятницу.

Нетаньяху рассчитывает на взаимодействие с правительством Пашиняна для укрепления двустороннего партнерства. "Солидарность между нашими странами основывается на одинаковом историческом опыте двух народов и многовековом армянском присутствии на Святой Земле, в частности в Иерусалиме", — говорится в послании

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента и лидера Республиканской партии Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламент избрал на этот пост лидера оппозиции Никола Пашиняна. После этого РПА, сохранившая большинство в парламенте, объявила себя оппозиционной силой.

В Старом городе Иерусалима есть отдельный Армянский квартал. Основанный в VII веке Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви независим от других христианских учреждений и наравне с греческой и латинской патриархиями обладает правом собственности на часть основных святынь Святой Земли, в том числе в храме Рождества в Вифлееме и в храме Воскресения в Иерусалиме.

Иерусалимский патриархат — автономный патриархат Армянской апостольской церкви, признающий духовный авторитет католикоса всех армян. Резиденция патриарха находится в Армянском квартале Старого города.