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Эксперт рассказал о выгодах для США от выхода из соглашения по климату

Сюжет:
Выход США из соглашения по климату (99)
10:2301.06.2018
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© AFP 2018 / Jewel SamadУчастница протеста против решения президента Дональда Трампа по выходу США из Парижского соглашения. 1 июня 2017Участница протеста против решения президента Дональда Трампа по выходу США из Парижского соглашения. 1 июня 2017
© AFP 2018 / Jewel Samad

ПАРИЖ, 1 июн – РИА Новости, Людмила Орищенко. Директор по исследованиям французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Франсис Перрен рассказал о выгодах для США от выхода из Парижского соглашения по климату, при этом ответив, что у государства всегда остается юридического возможность снова войти в договор.

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2018 / Saul Loeb
В США год спустя не утихают споры о выходе из Парижского соглашения

В МИД Франции также напомнили, что для США дверь в соглашение по климату по-прежнему открыта.

Год назад президент США Дональд Трамп объявил, что страна выходит из Парижского соглашения — первого глобального соглашения по климату, которое определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Французский лидер Эммануэль Макрон, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в конце мая, заявил, что Трамп, приняв решение о выходе из соглашения, проиграл на международном уровне, так как его примеру больше никто не последовал.

Избавиться от международных ограничений 

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Трамп заявил, что соглашение по климату ограничивало рост экономики США

"Выход страны из Парижского соглашения может быть действующим только после некоторого времени. Но помимо этого символического объявления (о выходе из соглашения — ред.) речь идет о том, что сейчас администрация Трампа может поддерживать развитие значительных резервов и ресурсов ископаемого топлива США (конвенционные и неконвенционные запасы нефти и газа, а также уголь). Цель выхода (США из соглашения — ред.) заключается в том, чтобы избавиться от международных ограничений для проведения энергетической политики, которую хочет вести Дональд Трамп", — сказал РИА Перрен.

Он отметил, что производство нефти и газа в США продолжает увеличиваться. "Другим следствием является то, что экспорт нефти и газа из Соединенных Штатов будет продолжать расти в ближайшие годы. Американские нефтяные компании и компании, работающие в Соединенных Штатах, получат выгоду. США уже являются энергетической супердержавой и продолжат ей оставаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе", — полагает он.

Игра не окончена

Вместе с тем эксперт отметил, что у страны всегда есть юридическая возможность снова войти в международное соглашение. "Это политическое решение, которое может принять последователь Трампа, если у него будет такое желание", — добавил Перрен.

Дым от лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, над Лос-Анджелесом, Калифорния, США. Архивное фото
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Ученые определили сроки наступления экстремальной жары в США

"Тем не менее выход государства не означает, что вся страна не будет бороться против изменения климата. Несколько штатов таких, как Калифорния, не согласны с Вашингтоном по этой теме, так же как и многие города. Ряд крупных компаний разработали стратегии по сокращению выбросов парниковых газов и продолжат свои усилия в этом направлении. Также не надо забывать о действиях граждан и неправительственных организаций. Более того, решение президента и его последствия будут предметом судебных процессов. Поэтому игра еще не окончена", — продолжил он.

По мнению Перрена, еще один важный момент в этой ситуации – промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году. "Если Демократическая партия получит большинство, что не является несомненным, то это также может иметь влияние на энергетическую и экологическую политику США", — полагает он.

Дверь не закрыта

В МИД Франции заявили о том, что США продолжают в конструктивной манере участвовать в переговорах, которые проходят в рамках конвенции ООН об изменении климата.

Президент Франции Эммануэль Макрон на Петербургском международном экономическом форуме. 25 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Макрон объяснил, почему Трамп проиграл при выходе из соглашения по климату

"Мы хотели бы, чтобы они оставались в рамках соглашения (по климату — ред.), чтобы они не изолировали себя от международного сообщества. Мы продолжаем диалог с этим важным партнером по борьбе против глобального потепления и ухудшения состояния окружающей среды. Как сказал президент Франции, "дверь не закрыта", — отметил представитель французского внешнеполитического ведомства.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа, однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Подробнее о Парижском соглашении по климату читайте в справке РИА Новости >>

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