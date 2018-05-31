В Госдуме прокомментировали законопроект о нацбезопасности Украины

САРАТОВ, 31 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов выразил сожаление в связи с рассмотрением на Украине законопроекта о нацбезопасности, согласно которому одним из главных национальных интересов этой страны станет членство в Евросоюзе и НАТО.

Верховная Рада Украины 5 апреля приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности страны, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО, а также предусматривает назначение гражданского министра обороны. Депутат от пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Иван Винник отметил, что Рада может принять этот законопроект во втором чтении 7 июня.

"Кроме как сожаление, как и, наверное, у большинства россиян, это (ничего) не вызывает. Обидно за страну, которая пережила столько испытаний и в гражданскую войну, и в Великую Отечественную войну, она явно заслуживает лучшей участи, чем (та), которую сегодня имеет", — сказал Шаманов в четверг на пресс-конференции в Саратове в рамках всероссийской акции "Вахта Героев Отечества".

Он отметил, что позиция России со времен президентства Леонида Кучмы всегда была единой и связанной с тем, что Украина должна самостоятельно определиться с тем, где она желает быть.

"Если вы хотите быть в НАТО, если вы хотите быть в Евросоюзе, тогда вам никаких льгот, тогда с вами будут взаимоотношения (строиться) точно так же, как с остальными странами. А они ж хотели на двух стульях усидеть, вот и досиделись. Мы видим, в каком плачевном состоянии (страна), там комментировать-то нечего", — заявил глава комитета Госдумы.

По его словам, страна медленно деградирует при пассивном созерцании цивилизованного европейского большинства к нацистской риторике, превращаясь "в непонятно что".

"Только сожаление может вызывать, ведь многие из нас связаны с этим государством. У меня там отчим похоронен, у меня там родственники. Последний раз я там смог побывать на полуфинале и финале чемпионата Европы, когда проводила Украина вместе с Польшей. Сегодня туда невозможно приехать", — добавил Шаманов.