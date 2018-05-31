В Госдуме прокомментировали законопроект о нацбезопасности Украины

САРАТОВ, 31 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов выразил сожаление в связи с рассмотрением на Украине законопроекта о нацбезопасности, согласно которому одним из главных национальных интересов этой страны станет членство в Евросоюзе и НАТО.
"Кроме как сожаление, как и, наверное, у большинства россиян, это (ничего) не вызывает. Обидно за страну, которая пережила столько испытаний и в гражданскую войну, и в Великую Отечественную войну, она явно заслуживает лучшей участи, чем (та), которую сегодня имеет", — сказал Шаманов в четверг на пресс-конференции в Саратове в рамках всероссийской акции "Вахта Героев Отечества".
Он отметил, что позиция России со времен президентства Леонида Кучмы всегда была единой и связанной с тем, что Украина должна самостоятельно определиться с тем, где она желает быть.
По его словам, страна медленно деградирует при пассивном созерцании цивилизованного европейского большинства к нацистской риторике, превращаясь "в непонятно что".
"Только сожаление может вызывать, ведь многие из нас связаны с этим государством. У меня там отчим похоронен, у меня там родственники. Последний раз я там смог побывать на полуфинале и финале чемпионата Европы, когда проводила Украина вместе с Польшей. Сегодня туда невозможно приехать", — добавил Шаманов.