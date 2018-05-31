В Никарагуа во время протестов 11 человек погибли, около 80 пострадали

МЕХИКО, 31 мая – РИА Новости. Не менее 11 человек были убиты и 79 получили ранения в течение суток в ходе нападений на участников протестов против правительства Даниэля Ортеги в Никарагуа, сообщает в четверг никарагуанский центр по правам человека.
Violence continues at political protests in Nicaragua, in pictures https://t.co/WcXi4sZ7Ic pic.twitter.com/o6AUgQE4NB— OneNewsSource (@OneNewsSource) 31 мая 2018 г.
"Результатом этих преступных событий на момент составления этого сообщения стали в общей сложности 79 раненых и 11 погибших", — говорится в сообщении организации, цитируемом каналом MVS Noticias.
Violencia en marchas en #Nicaragua deja 11 muertos: ONG @cenidh https://t.co/5NLb3ZbqUC pic.twitter.com/IdhWoTfjsG— La Jornada (@lajornadaonline) 31 мая 2018 г.