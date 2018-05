"Конец эпохи": СМИ рассказали о новой угрозе мировой безопасности

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Королевские военно-воздушные силы Австралии обеспокоены развитием технологий, способных кардинальным образом изменить будущее военных операций, пишет издание The Strategist.

Среди потенциальных угроз мировой безопасности эксперты называют искусственный интеллект, нанотехнологии, машинное обучение и необитаемые подводные системы. Издание отмечает, что наибольшее беспокойство вызывает не создание новых технологий, а их стремительное развитие.

Искусственный интеллект давно научился опережать человеческие возможности, пишет The Strategist. Так, например, в 2015 году компьютер впервые победил профессионального игрока настольной игры Go, что считалось ранее невозможным. В качестве еще одного примера издание приводит достижения программы Alpha Zero, предназначенной для игры в шахматы. Она способна не только победить человека, но и самостоятельно разработать стратегию игры всего лишь за несколько часов обучения.

Отмечается, что особенную озабоченность экспертов вызывает развитие беспилотных микроустройств, умеющих перемещаться без использования GPS, а также находить и уничтожать небольшие объекты. Автор материала подчеркивает, что подобные гаджеты можно приобрести в массовом количестве даже при небольшом бюджете.

Военные технологии с применением искусственного интеллекта развиваются быстрее, чем аналогичные услуги в сфере отдыха и развлечений. Эксперты констатируют, что сегодня даже террористические группировки начали использовать беспилотники для перемещения ручных гранат и взрывчатых веществ.

Одной из наиболее опасных разработок издание называет многоцелевой боевой летательный аппарат X 47B. Этот беспилотник способен взлетать, приземляться и выполнять боевые задачи без какого-либо вмешательства человека. X 47B "запрограммирован на уничтожение всего, что попало в его ящик для убийства", пишет The Strategist.

Разработка подобных технологий ознаменовала конец эпохи, резюмирует автор материала. По его мнению, искусственный интеллект навсегда изменит будущее военных конфликтов, а возможно, и всего человечества.