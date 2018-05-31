Красный Крест усилит группу медиков в секторе Газа

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. АРхивное фото

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. АРхивное фото

ЖЕНЕВА, 31 мая — РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста усиливает группу медиков в секторе Газа, где более чем 3600 палестинцам, получившим серьезные ранения из боевого оружия, необходимы сложные операции, заявил на пресс-конференции в четверг региональный директор оперативного управления МККК на Ближнем Востоке Роберт Мардини.

"С начала протестов 30 марта и связанным с ними насилием свыше 13 тысяч палестинцев получили ранения, включая свыше 3600 случаев ранений от боевого оружия, иногда по нескольку раз", — заявил Мардини.

По данным МККК, ранения конечностей с хирургической точки зрения — это крайне тяжелые случаи, которые требуют проведения от 3 до 5 операций. Период восстановления также может занять несколько лет.

Как отметил Габриэль Салазар Арбелаез, координатор МККК по вопросам здравоохранения в Израиле и на оккупированных территориях, в течение ближайших 6 месяцев врачи Красного Креста должны провести порядка 4000 операций для 1300 человек.

"Мы также опасаемся резкого притока пациентов с ранениями", — добавил он.

В этой связи МККК направляет в Газу дополнительно две группы хирургов и медиков, а также медикаменты для обеспечния работы больниц и медицинских учреждений в секторе. По словам Мардини, ситуация в секторе Газа крайне сложна не только для больниц: электричество предоставляется лишь два раза в день, экономика задыхается, а безработица среди молодежи достигла 66%

"Я думаю, все в Газе находится на грани коллапса, включая надежды людей. Им больше нечего терять", — сказал он.