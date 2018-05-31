Красный Крест усилит группу медиков в секторе Газа

ЖЕНЕВА, 31 мая — РИА Новости. Международный Комитет Красного Креста усиливает группу медиков в секторе Газа, где более чем 3600 палестинцам, получившим серьезные ранения из боевого оружия, необходимы сложные операции, заявил на пресс-конференции в четверг региональный директор оперативного управления МККК на Ближнем Востоке Роберт Мардини.
По данным МККК, ранения конечностей с хирургической точки зрения — это крайне тяжелые случаи, которые требуют проведения от 3 до 5 операций. Период восстановления также может занять несколько лет.
Как отметил Габриэль Салазар Арбелаез, координатор МККК по вопросам здравоохранения в Израиле и на оккупированных территориях, в течение ближайших 6 месяцев врачи Красного Креста должны провести порядка 4000 операций для 1300 человек.
"Мы также опасаемся резкого притока пациентов с ранениями", — добавил он.
"Я думаю, все в Газе находится на грани коллапса, включая надежды людей. Им больше нечего терять", — сказал он.