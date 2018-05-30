Суд в Киеве отказал Саакашвили в удовлетворении иска к МВД по гражданству

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости. Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к министерству внутренних дел Украины об отмене внутриведомственных инструкций по выдаче украинского гражданства, сообщила в среду пресс-служба суда.

"Отказать Саакашвили в удовлетворении исковых требований, учитывая формальное соответствие указанного акта требованиям законодательства", — говорится в сообщении.

В конце июля 2017 года Порошенко подписал указ о прекращении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно его судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.