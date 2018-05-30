В ЛНР нашли крупнейший за время конфликта склад взрывчатки для диверсий

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Крупнейший схрон взрывчатки для диверсий украинских силовиков на территории самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили сотрудники МГБ ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным МГБ, склад аммонита и аммонала был создан военнослужащими ВС Украины в 2014 году вблизи населенного пункта Зоринск в одном из заброшенных помещений угольного предприятия.
"Это самый крупный резерв взрывчатки для проведения диверсионной и террористической деятельности, обнаруженный за четыре года", — уточнили в пресс-службе.