В ЛНР нашли крупнейший за время конфликта склад взрывчатки для диверсий

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (384)

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Крупнейший схрон взрывчатки для диверсий украинских силовиков на территории самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили сотрудники МГБ ЛНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Министерством государственной безопасности ЛНР на территории республики выявлен склад с четырьмя тоннами промышленной взрывчатки", — рассказал представитель пресс-службы.

По данным МГБ, склад аммонита и аммонала был создан военнослужащими ВС Украины в 2014 году вблизи населенного пункта Зоринск в одном из заброшенных помещений угольного предприятия.

"Это самый крупный резерв взрывчатки для проведения диверсионной и террористической деятельности, обнаруженный за четыре года", — уточнили в пресс-службе.