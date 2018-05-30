Группировка ИГ* взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за взрыв, прогремевший в среду рядом со зданием министерства внутренних дел Афганистана в Кабуле, в результате которого погиб один человек и пять полицейских пострадали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление группировки.

Ранее СМИ сообщали о взрыве и последовавшей за ним стрельбе у нового здания министерства. Неизвестные вооруженные люди вступили в перестрелку с силовиками. По предварительным данным, в результате атаки погиб один человек, еще пять полицейских получили ранения. Телеканал Tolo News сообщил, что силы безопасности Афганистана ликвидировали десять человек, напавших на здание МВД.

Согласно телеканалу, МВД страны заявило, что боевики были одеты в военную форму.

Ранее в Афганистане произошли два взрыва в восточной и южной части страны, в результате погибли 6 человек, 21 получил ранения. По данным телеканала Tolo News, ответственность за одно из нападений взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.