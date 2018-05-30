В Афганистане три полицейских погибли при подрыве смертника

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Три полицейских погибли, еще восемь человек получили ранения в результате подрыва смертника в провинции Логар в восточной части Афганистана, сообщает телеканал Tolo News.

Согласно телеканалу, атака произошла ранним утром в среду, смертник подорвал небольшой грузовик, начиненный взрывчаткой, у здания полиции.

"Начальник полицейского участка и двое других полицейских были убиты в результате нападения, восемь мирных жителей получили ранения. Здание полицейского участка также получило повреждения", — цитирует телеканал представителя местных правоохранительных органов.

Двое других нападавших были ликвидированы силами безопасности Афганистана.

По данным телеканала, ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.