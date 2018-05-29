Рецидивист на "побывке": нападение на полицию всколыхнуло Льеж

БРЮССЕЛЬ, 29 мая – РИА Новости. Порученное антитеррористическому отделу прокуратуры расследование дела "льежского стрелка", напавшего во вторник на полицейских, обрастает деталями, вызывающими у бельгийской прессы вопросы: рецидивист, известный правоохранителям как склонный к насилию, предположительно контактировавший с экстремистами и фигурировавший в ряде уголовных дел, в понедельник смог получить короткую "увольнительную" и оказаться вне стен тюрьмы.

Первые сообщения о стрельбе в Льеже поступили в полицию в районе 10.30 (11.30 мск): неизвестный напал на полицейских, вероятно, при попытке проверить у него документы, после чего захватил заложника в лицее. В течение получаса поступали противоречивые сообщения: по одним данным, стрелявший был "нейтрализован", по другим, его удалось "перехватить". Еще через некоторое время власти Льежа официально подтвердили РИА Новости, что преступник был ликвидирован.

Уголовное прошлое



Картина произошедшего прояснилась через пару часов: злоумышленником оказался уроженец Бельгии, который напал на двух сотрудниц полиции 45 и 53 лет с ножом, ударив их в спину. Затем он завладел двумя пистолетами, открыл огонь по полицейским и застрелил оказавшего рядом в автомобиле 22-летнего студента педагогического института. Реакция полиции была быстрой, и преступник, пытаясь скрыться, забежал на прилегающую к лицею территорию, где взял в заложники двух женщин. По словам очевидцев, преступник выкрикивал на своем пути "Аллах Акбар".

Заблокировавшие выход из школьного двора сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом столкнулись с преступником буквально лоб в лоб, когда он неожиданно выбежал из-за ворот и открыл огонь. Шквальным ответным огнем из автоматического оружия злоумышленник был обезврежен. Ранения получили четверо стражей порядка, один из них — серьезное. Для провинциального Льежа инцидент с интенсивной стрельбой на улицах стал шоком: в последний раз подобный уровень насилия тут наблюдали в 2011 году, когда в результате нападения вооруженного преступника в центре города погибли пять человек.

Пресса выделяет несколько деталей в деле нового "льежского стрелка": рецидивист, предварительно идентифицированный как Бенжамен Эрман, 1987 года рождения, получил, по информации газеты La Libre, в понедельник возможность на короткое время покинуть тюрьму в рамках мер по подготовке своей реабилитации. При этом, как указывает издание DH, он был известен правоохранителям не только как фигурант ряда уголовных дел, но и как человек, с 2017 года состоящий на учете из-за контактов с экстремистами. Изначально сообщалось, что подозреваемый освободился из тюрьмы после очередного срока. Первый свой приговор за грабеж он получил еще в 17 лет.

Во-вторых, преступник, завладев табельным оружием полиции, проник на территорию учебного заведения, где в этом время шли занятия. По словам директора лицея, в его стенах обучаются порядка 800 учеников. Эксперт по криминологии, профессор Льежского университета Микаэль Дантинн также обращает внимание, что преступник оказался в школе. "Мы избежали нечто более серьезного, только представьте, что бы было, если он напал на детей", — сказал эксперт каналу RTBF, отметив оперативное вмешательство полиции.

Террористический след



На этом странные детали в деле не закончились: по информации телеканала RTL Info, возникли подозрения, что минувшей ночью преступник успел за время короткой "побывки" вместе с двумя подельниками ограбить в своем родном городе Рошфор ювелирный магазин, при этом один из соучастников ограбления был найден мертвым. Правоохранительные органы, впрочем, пока воздерживаются от официальных комментариев по этому эпизоду, призывая дождаться результатов расследования. В настоящее время полиция обыскивает дом его родственников в Рошфоре.

Федеральная прокуратура Бельгии сообщила РИА Новости, что расследование инцидента со стрельбой в Льеже поручено вести следователю по антитеррористическим делам. "Дело действительно взяла федеральная прокуратура, оно поручено судебному следователю антитеррористического профиля. На данном этапе мы исходим из того, что есть элементы, указывающие в сторону версии теракта", — сказал представитель ведомства Эрик ван дер Сипт.

Совещание в связи с инцидентом провел во вторник кризисный центр федерального правительства, а также совет безопасности. В Льеж на оперативное совещание выезжали премьер-министр Шарль Мишель, король бельгийцев Филипп, главы МВД и минюста.

Между тем, уровень террористической угрозы в Бельгии в связи с инцидентом в Льеже повышать пока не планируется, сообщил во вторник РИА Новости представитель федерального кризисного центра. "Уровень террористической угрозы остается прежним, второй. Пока преждевременно выделять что-то конкретно, рассматриваются все версии, идет следствие, данные собираются", — сообщил представитель центра Бенуа Рамакер.

Первые результаты расследования федеральная прокуратура обещает сообщить журналистам в среду.

Повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных — действовал в Бельгии с 24 марта 2016 года. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта, а спустя два дня был понижен до отметки "три". В январе этого года власти снизили уровень террористической угрозы на территории Бельгии с третьего до второго уровня.