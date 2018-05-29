Президент ФРГ выразил надежду на активизацию "нормандского формата"

КИЕВ, 29 мая — РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду на активизацию "нормандского формата" по урегулированию в Донбассе после переговоров его участников.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Также президент Украины Петр Порошенко провел встречи с Макроном и Меркель.

"После переговоров в Берлине, которые мы провели с федеральным канцлером и с президентом Макроном в Аахене, я думаю, что все эти переговоры, и переговоры канцлера в Сочи, приведут к тому, что нормандский процесс получит новый статус активности. Формат нормандского процесса снова будет активизирован", — заявил Штайнмайер во вторник на совместном с Порошенко брифинге.

По его словам, "нормандский формат" поможет не допустить дальнейшей эскалации в Донбассе и будет способствовать выполнению минских соглашений.