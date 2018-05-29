Работа по российско-китайскому плану по КНДР не прерывалась, заявил Ушаков

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Работа по российско-китайскому плану по урегулированию в КНДР не прерывалась, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"План работает, многие мероприятия осуществляются, предусмотренные планом", — сказал он журналистам. Ушаков добавил, что работа по этому плану не прерывалась.

Россия и Китай предложили план "двойного замораживания" для решения северокорейской проблемы. Он предусматривает мораторий на ядерные испытания и пуски ракет КНДР с одной стороны, и на проведение в регионе учений Южной Кореи и США, с другой. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающие неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать "дорожную карту" постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.