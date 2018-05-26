Мэр Риги призвал не называть русскоязычных жителей Латвии "пятой колонной"

РИГА, 26 мая – РИА Новости. Мэр Риги Нил Ушаков призвал не называть представителей национальных меньшинств в Латвии "пятой колонной".

В Латвии проживает около 2 миллионов человек, из них порядка 40% являются русскоязычными.

"Мы — за Латвию, где нацменьшинства не называют пятой колонной и где не пытаются перед каждыми выборами ограничить их права. Мы — за Латвию, где нацменьшинства являются одной из основ общего благосостояния и безопасности", — сказал Ушаков, выступая на конгрессе возглавляемой им партии "Согласие".

По мнению политологов, из-за приближающихся выборов в парламент политики обострили риторику по национальному вопросу. Выборы в Сейм Латвии пройдут в республике в октябре этого года.