Литва собирается добиваться "постоянного внимания" НАТО к странам Балтии

ВИЛЬНЮС, 25 мая – РИА Новости. Ключевой задачей стран Балтии перед саммитом НАТО является обеспечение постоянного внимания альянса к региону, заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис после встречи с коллегами из Латвии и Эстонии в Клайпеде.

Кароблис провел встречу с главами Минобороны Латвии и Эстонии Раймондсом Бергманисом и Юри Луйком, на которой они обсудили формирование повестки для предстоящего в июле саммита Североатлантического альянса.

"После Варшавского саммита НАТО многое сделала для укрепления сдерживания и безопасности на восточных границах Североатлантического альянса, но мы должны обеспечить продолжение начатых инициатив в области безопасности", — цитирует слова министра Sputnik Литва.

Страны Балтии ожидают, что меры по сдерживанию и обороне в регионе продолжатся. Кроме того, республики планируют поднять вопрос о внедрении инициативы, которая будет направлена на повышение готовности сил НАТО и реагирования на военную агрессию в короткие сроки.

Кроме того, министры балтийских республик после совещания обсудили вопросы обороны и безопасности Евросоюза и укрепление отношений с США. Кароблис подчеркнул, что благодаря совместной работе они смогут достичь лучших результатов в сотрудничестве с американской стороной.

В последнее время из уст балтийских политиков все чаще звучат заявления о якобы нарастающей "угрозе" со стороны России. В 2016 году на саммите НАТО в Варшаве было принято решение о размещении военных контингентов альянса на территориях Литвы, Латвии, Эстонии и Польши по их просьбе. При этом страны Балтии в этом году выделили по два процента от ВВП на военные расходы и выполнили обязательства перед НАТО.

Москва не раз подчеркивала, что не собирается нападать ни на одну страну Североатлантического альянса, однако НАТО использует "западную истерию" для наращивания своего присутствия у восточных границ с Россией.

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