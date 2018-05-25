Британская разведка начнет принимать на службу детей мигрантов

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Служба британской внешней разведки отменила действовавшее 100 лет правило набора сотрудников, согласно которому служить в MI6 могли только те соискатели, чьи родители родились в Британии. Глава службы Алекс Янгер объяснил это необходимостью расширения спецслужбы и возможностью привлечения специалистов самого разного происхождения.
"Мы очень загружены, слишком много всего происходит. Сложность работы возрастает, растет необходимость расширять службу. Нам нужно разрастаться всеми способами, которые предлагает современный мир. Наш ключевой актив — люди", — сказал Янгер журналистам на брифинге.
По его словам, перед внешней разведкой стоит сложная задача увеличения штата. С нынешних 800 человек ее планируется увеличить до 3,4 тысячи к 2021 году – это рекордная численность спецслужбы со времени Второй мировой войны. Делается это, по заявлению правительства, для реагирования на растущие угрозы.
При этом он признал, что много подходящих и одаренных кандидатов для службы в разведке ранее отсеивались просто потому, что их родители родились за рубежом. Руководство разведки планирует увеличить в ее составе число женщин и этнических меньшинств. В настоящее время 38% сотрудников Mi6 женщины и 6,8% принадлежат к этническим меньшинствам.