В Британии вступил в силу закон о санкциях с "поправкой Магнитского"

ЛОНДОН, 24 мая — РИА Новости, Мария Табак. Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей властям Британии вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу, получив одобрение королевы Великобритании Елизаветы II.

"Ее Королевское Величество королева дала королевскую санкцию закону "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении МИД Великобритании.

По словам главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, данное событие является важным моментом для страны.

"Это первый из законопроектов, подготавливающих к жизни после нашего выхода из ЕС, завершивший процесс прохождения в парламенте. Благодаря этому новому закону, как только мы покинем ЕС, мы обретем полный контроль за нашей собственной санкционной политикой. Это даст нам право вводить санкции, в том числе, за нарушения прав человека", — отметил министр.

"Я также горд тем, что мы добавили "поправку Магнитского" к данному закону", — заявил Джонсон.

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.