Россия поддерживает контакты со всеми силами в Ливии, заявили в МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. РФ поддерживает контакты со всеми силами в Ливии, включая представителей местных властей, поощряет всех к национальному диалогу, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"В последние годы мы ведем контакты практически со всеми влиятельными сторонами в Ливии — и на западе, и на востоке, и на юге, и естественно, с руководством парламента, и с руководством правительства в Триполи, и с маршалом (Халифой — ред.) Хафтаром, который является командующим национальной ливийской армии, и с (Акилей — ред.) Салехом, председателем палаты депутатов, и с премьер-министром и главой президентского совета Фаезом ас-Сарраджем", — сказал Богданов журналистам в кулуарах форума ПМЭФ.

"Контакты со всеми, в том числе с некоторыми общественно-политическими силами в разных районах. Представители этих местных властей к нам тоже приезжали. И мы всех обращаем на инклюзивный национальный диалог с тем, чтобы все ливийцы поставили общенациональные интересы выше каких-то узкопартийных, узкоплановых, с тем, чтобы обеспечить единство и территориальную целостность государства, безопасность при борьбе с экстремистами, террористами и создать условия для социально-экономического развития, включая эффективное, взаимовыгодное сотрудничество с иностранными государствами. Я надеюсь, Россия будет в первых рядах этих государств", — отметил он.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Власти востока страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами. Ливия перестала существовать как единое государство с момента свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муамара Каддафи.