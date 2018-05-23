Эксперт прокомментировал снижение числа новорожденных в Чехии

ПРАГА, 23 мая – РИА Новости. Рождаемость в Чехии за 25 лет существования самостоятельной республики упала под границу репродукции, а возраст первородящей женщины превысил 30 лет, сообщила журналистам в среду председатель Чешского демографического общества Йитка Лангамрова.
По словам Лангамровой, объяснения данной тенденции лежат на поверхности.
"Возможности у людей в последние десятилетия значительно расширились. Они больше путешествуют, нередко учатся вне пределов своей страны, многие стремятся к карьерному росту. Поэтому появление первенца молодежь откладывает до самого последнего момента, когда, порой, уже и до первой седины недалеко", — говорит глава чешских демографов.
В результате, по ее словам, общество все больше стареет, уменьшаются производственные силы, замедляется развитие национальной экономики.
"Мотивировать людей на увеличение числа потомков должны политики, общественность, СМИ. Причем одних голых лозунгов мало. Необходимы конкретные и эффективные меры, прежде всего, в отношении женщин-матерей. Руководители фирм и предприятий должны идти им навстречу в предоставлении укороченного рабочего дня, в возможности работать дома, в обеспечении дошкольными учреждениями, различными вспомогательными службами, а также прямой финансовой поддержки", — сказала Лангамрова.
По ее словам, именно об этом пойдет речь на конференции в Брно, на которую, помимо специалистов-демографов, приглашены и некоторые действующие и бывшие политики.