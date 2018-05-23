ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании в среду начался суд над предполагаемым сторонником террористической группировки ИГ*, который призывал к совершению терактов и нападению на четырехлетнего сына герцога и герцогини Кембриджских принца Джорджа.

Перед судом предстал 32-летний Хуснейн Рашид, британец, обвиняемый в распространении информации в интернете, связанной с терроризмом, а также в разглашении адреса школы, где учится принц Джордж, с призывом о нападении на него.

По данным следствия, Рашид, арестованный в ноябре прошлого года, отправил и получил около 290 тысяч сообщений в социальных сетях, фактически создавая "онлайн-инструментарий" для потенциальных террористов. В сообщениях он давал рекомендации, каким образом нападать на прохожих, на транспорт, в частности, используя оружие, а также как использовать лазеры при нападении на самолеты.

Подсудимому предъявлены обвинения в поощрении нападений во время чемпионата мира по футболу в России, пасхального парада в Ватикане, парада в честь Хэллоуина на Манхэттене и во время парламентских выборов 2017 года в Великобритании. Следствие также располагает доказательствами, что Рашид призывал вводить яд в мороженое в супермаркетах и планировал поехать в Сирию.

Сам обвиняемый отрицает все обвинения в его адрес. Ожидается, что суд над Рашидом продлится около шести недель.

*Террористическая организация, запрещена в РФ