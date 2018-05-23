ЛОНДОН, 23 мая — РИА Новости, Наталья Копылова. В Великобритании в среду начался суд над предполагаемым сторонником террористической группировки ИГ*, который призывал к совершению терактов и нападению на четырехлетнего сына герцога и герцогини Кембриджских принца Джорджа.
По данным следствия, Рашид, арестованный в ноябре прошлого года, отправил и получил около 290 тысяч сообщений в социальных сетях, фактически создавая "онлайн-инструментарий" для потенциальных террористов. В сообщениях он давал рекомендации, каким образом нападать на прохожих, на транспорт, в частности, используя оружие, а также как использовать лазеры при нападении на самолеты.
Сам обвиняемый отрицает все обвинения в его адрес. Ожидается, что суд над Рашидом продлится около шести недель.
*Террористическая организация, запрещена в РФ