Захарова назвала "лицемерными" санкции США против Венесуэлы

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Москва против санкций в отношении Венесуэлы, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.

"Абсолютно лицемерными видятся прозвучавшие из Вашингтона решения о введении в отношении Венесуэлы и ее финансовой системы односторонних санкций", — заявила она.

"Россия категорически против произвольных противоправных рестриктивных мер, эмбарго и санкций, принимаемых против суверенных государств в обход устава ООН", — отметила Захарова.

В Венесуэле 20 мая прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.